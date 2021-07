Giovani food influencer vastesi finiscono su Forbes: "Non ce lo aspettavamo"

Caterina Piccirilli e Raffaele Del Piano sono due giovani vastesi che una mattina di qualche giorno fa si sono ritrovati inseriti su Forbes (LEGGI), per la precisione nella classifica dei 20 food influencers più di tendenza in questo periodo. Sì, perché questi due giovani ambiziosi nella vita, per mestiere, si occupano di creare ricette fit super gustose e recensire nuovi prodotti, abbinando il tutto allo sport. “All’ennesimo ‘Come l’hai fatto?’ abbiamo iniziato a creare le ricette in modo sistematico. Tutto questo risale circa al 2017. All’inizio abbiamo partecipato e vinto ad alcuni contest organizzati sui social da profili più grandi e questa cosa ci ha dato una certa visibilità che col tempo abbiamo continuato ad alimentare”.

Da foto e video inseriti sul profilo Instagram 2Foodfitlovers (ma presenti anche su Youtube e TiKtoK) si capisce che le giornate sono intense e piene di impegni, a partire dagli allenamenti (5 giorni su 7 per un’ora e mezza o due) per finire con le recensioni, sponsorizzate o meno, riguardanti prodotti e nuovi locali: “Abbiamo delle liste lunghissime di cose da fare durante il giorno, ma è difficile riuscire a rispettarle. Da qualche mese ci facciamo aiutare anche da un’agenzia, perché non riuscivamo a trovare più il tempo nemmeno di rispondere alle mail. Inoltre abbiamo anche una collaboratrice che ci aiuta a editare foto e video”.

Quello che sicuramente salta all’occhio in modo inequivocabile parlando con questi due ragazzi (anche se chiamarli così è riduttivo: hanno avuto intuizione e forza per rendere parte della loro vita un’azienda funzionante) è che sono riusciti a rendere una cosa quotidiana un mestiere e, soprattutto, che non lo cambierebbero per nient’altro. Ovviamente proprio questo tipo di atteggiamento propositivo e naturale li ha ripagati, sia per quanto riguarda il loro seguito, sia per quanto riguarda il trovarsi una mattina, inaspettatamente, citati tra i “best of” di Forbes: “Siamo rimasti senza parole, non ce lo aspettavamo. Le persone hanno iniziato a segnalarci l’articolo e ci siamo accorti solo dopo che ci riguardava.”

“Tra gli obiettivi per il futuro stiamo lavorando a un nostro brand, infatti stiamo sperimentando diverse ricette per creare gelati senza zucchero e budini proteici, ci piacerebbe realizzare almeno l’idea del gelato in tempo per la fiera Rimini Wellness di settembre”.