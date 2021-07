"Via San Leonardo e via Defenza sono due mulattiere abbandonate"

Strade dissestate, una curva transennata da tempo. Protestano a Vasto i residenti di via San Leonardo e via Defenza.

"Quest'area - dicono a Zonalocale - è abbandonata e ridotta a mulattiera. Abbiamo invitato il sindaco a interessarsi di questa zona. Ci è stato risposto che non ci sono soldi, ma poi vediamo sperperi altrove. Tempo fa hanno chiuso qualche buca con asfalto, che le piogge porteranno via. Un anno fa, su questo tratto di via San Leonardo, tre curve dopo l'ecosportello, qualcuno con l'auto ha abbattuto il muretto che proteggeva dalla cunetta e travolto anche i segnali stradali. Al posto del muretto sono state messe le solite transenne, lasciate lì a farci crescere sopra le erbacce".