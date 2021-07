"In questo momento così triste, sentiamo che il nostro dolore non è soltanto il nostro"

"In questo momento così triste, ci rendiamo conto che il nostro dolore non è soltanto il nostro". Inizia così la lettera aperta dei familiari di Guido Cerulli, firmata da Alfonso, Nicoletta, nonno Giovanni e da Giorgia, la fidanzata del bagnino di 21 anni morto l'11 luglio a Vasto, in un incidente all'incrocio tra la statale 16 e via Trave.

"Abbiamo ricevuto, e continuiamo a ricevere manifestazioni d’affetto da tutte le persone che conoscevano il nostro angelo Guido.

Vorremmo ringraziare:

Tutta la comunità salesiana, che come sempre si è dimostrata una famiglia, ma che forse in questa triste occasione, ha ritrovato la sua armonia più totale, che causa covid si era purtroppo smembrata.

In particolar modo i sacerdoti intervenuti e quanti si sono resi disponibili nelle varie fasi dell’organizzazione.

L’Azione Cattolica tutta, dal più piccolo iscritto alla nostra presidente diocesana, il gruppo DB Music, e il complessino oratoriano in cui Guido suonava la chitarra

Il sig. Sindaco, unitamente agli assessori intervenuti, per la disponibilità organizzativa e per la sentita partecipazione.

Le Forze dell’ordine, Vigili Urbani e Protezione Civile, per la sorveglianza attiva e attenta durante la cerimonia; ma anche i Carabinieri e quanti hanno contribuito all’espletamento delle formalità legali.

L’Istituto Palizzi e i ragazzi che hanno frequentato con Guido il 5CTur. Le società sportive Virtus San Paolo e Vasto Marina in cui Guido ha giocato fino a poco tempo fa.

Tutti i bagnini, in particolar modo gli amici che lo hanno portato a spalla, e il gruppo Sics con i cani da soccorso. Gli amici di uscita, che con le loro moto, lo hanno accompagnato nella sua ultima passeggiata.

Il condominio, i clienti della nostra attività e tutti gli amici. I colleghi ed i datori di lavoro. Ultimi, ma non ultimi, i due angeli che lo hanno assistito dopo l’incidente, e lo staff ospedaliero.

Può sembrare uno sterile elenco, e forse, anzi sicuramente, avremo dimenticato qualcuno … ma nel nostro cuore ci siete tutti.

La vostra vicinanza e cordoglio è palpabile in ogni nostro momento della giornata, e il sapere che Guido abbia lasciato un buon ricordo in tutti voi, è per noi la consolazione più grande. Pregate per la sua anima e continuate a sostenerci col pensiero e il suo ricordo.

Alfonso, Nicoletta, Nonno Giovanni e la sua fidanzata Giorgia".

Domenica 25 luglio, alle 20, nell'Oratorio salesiano di Vasto, la messa di riuscita.