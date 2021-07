San Salvo, centrosinistra ancora diviso. Marchese: "Pd ha rifiutato le primarie"

Centrosinistra ancora diviso a San Salvo. Il movimento Cambiamo San Salvo, che fa capo all'ex sindaco Gabriele Marchese, non entrerà nella coalizione guidata dal Partito democratico alle comunali del 2022.

L'intesa non c'è. L'incontro con la delegazione del centrosinistra è andato male. La trattativa si è arenata sulla richiesta di primarie avanzata dal soggetto politico di Marchese, secondo cui "è necessario che vi sia una nuova classe dirigente e le personalità, fortemente caratterizzate politicamente, che in passato hanno gestito la politica del centro-sinistra a San Salvo, avrebbero dovuto fare un passo indietro e non candidarsi".

"La risposta del centrosinistra, o meglio del Pd, su questi punti è stata di totale chiusura, evidenziata con un linguaggio arrogante e sprezzante" di chi, a detta dell'ex primo cittadino, "pretende di poter imporre a tutti la propria visione politica".

Quindi Cambiamo San Salvo resta fuori dall'alleanza "rompendo definitivamente con le liturgie politiche del passato" e decidendo "di fare appello a gruppi, movimenti, partiti e a quanti credono in una nuova prospettiva per la nostra città a unire le forze".