FdI: "Sono passati più di tre mesi e delle strisce rosa neanche l’ombra"

"Strisce rosa: dove sono finite?". Lo chiedono all'amministrazione di centrosinistra i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero.

"Sono passati più di tre mesi - fanno notare - da quando si è riunita la commissione Affari istituzionali per decidere i criteri per la collocazione delle strisce rosa, i parcheggi agevolati per le donne in stato di gravidanza e i genitori con figli neonati. Nonostante la commissione abbia deciso i criteri alla unanimità e che il giorno dopo il sindaco Menna e l’assessore abbiano ringraziato sulla stampa tutti i commissari per il lavoro svolto, promettendo una celere realizzazione dei parcheggi rosa, il provvedimento pare essersi arenato. Forse in qualche cassetto della Giunta, forse sulla scrivania di qualche burocrate", scrivono Suriani e Prospero in una nota.

"Noi, che siamo stati in diverse epoche i primi a proporre i parcheggi agevolati, riteniamo che sia il momento di procedere. Ricordiamo che in molti comuni, come Casalbordino, i parcheggi rosa si sono realizzati in tempo rapidissimo e con una sola delibera di Giunta. Attendiamo un segno dalla Giunta Menna e dall’assessore Barisano, perché alle parole seguano i fatti, nell’interesse di tutte le famiglie con bambini piccoli di Vasto".