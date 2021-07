La 4ª edizione della passeggiata culturale "L’altra Vasto" dedicata ad "Acqua e acquedotti"

Torna la tradizionale passeggiata culturale denominata "L’altra Vasto" organizzata dall’associazione Madrecultura. L'iniziativa, arrivata alla quarta edizione, si terrà il 21 luglio e il 21 agosto (ore 21) nel centro storico di Vasto e quest'anno il tema sarà "Acqua e acquedotti a Vasto".

Ad accompagnare il gruppo sarà la guida professionista Antonio D’Angiò con aneddoti e curiosità sui posti visitati. La passeggiata sarà poi impreziosita dal gruppo teatrale In… Verso l’Abruzzo che durante il percorso reciterà alcuni versi di poeti abruzzesi.

"È un’occasione per far conoscere a vastesi e turisti alcune chicche culturali della nostra città – spiega il presidente Gianluca Casciato – Ancora una volta Madrecultura è in prima linea per valorizzare la storia locale. Il nostro patrimonio culturale deve tornare a essere motore del sapere ma anche di rinascita sociale, ambientale ed economica".

La durata della camminata sarà di circa un’ora e mezza. I posti sono limitati e con prenotazione obbligatoria.