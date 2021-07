Le scelte dell’Udc: a Vasto appoggerà Giangiacomo, a Lanciano continua l’attesa

L'Udc rompe gli indugi e annuncia l'appoggio alla candidatura a sindaco di Vasto di Guido Giangiacomo per il centrodestra. I referenti del partito di Casini, dopo l'ufficializzazione di Giangiacomo, avevano chiesto alcune ore per decidere il da farsi. L'attesa è finita però solo oggi. Oltre all'esponente di Forza Italia a Vasto, l'Udc appoggerà Roberto Angelucci a Francavilla al Mare e William Di Marco a Roseto.

A decidere tali alleanze è stato il coordinamento dei segretari provinciali (Andrea Buracchio, Berardo De Simplicio, Andrea Colalongo, Carlo Giolitto) e dei responsabili comunali (Incoronata Ronzitti e Alfonso Piscitelli) insieme al segretario regionale, Enrico Di Giuseppantonio.

"Il nostro è un partito democratico – recita una nota del partito – e nel solco della tradizione dell’Udc abbiamo voluto tenere questo incontro per ascoltare la base, confrontarci sui candidati alla carica di sindaco, sui programmi e sulle idee da portare avanti nelle singole realtà della nostra regione chiamate al voto nel prossimo autunno. È una linea condivisa con il segretario nazionale, Lorenzo Cesa e con il presidente Antonio De Poli".

"L’Udc però fissa alcuni paletti. Innanzitutto, chiede alle altre forze della coalizione del centrodestra la partecipazione ad un tavolo permanente, da istituire a livello regionale, per dare un contributo: allo sviluppo dell’Abruzzo e al miglioramento della qualità della vita degli abruzzesi; per rendere più efficienti ed efficaci tutti i servizi pubblici; al sostegno del terzo settore, a tutela delle fasce più deboli; per garantire un ambiente sano; agli interventi finalizzati alla salvaguardia ed all’incremento dell’occupazione".

"Quel che chiediamo è che ci venga riservata pari dignità con le altre forze politiche di una coalizione, che deve allargare i confini a tutti. Una coalizione che abbiamo sostenuto, contribuendo al successo elettorale del presidente Marco Marsilio.

Da dirimere restano ancora le situazioni di Lanciano e Sulmona: "L’Udc costituisce l’elemento di stabilità nelle amministrazioni locali. Nei prossimi giorni daremo il nostro deciso contributo in modo che cessino le discussioni in atto e che si trovi la convergenza su un candidato che risponda ampiamente alla tradizione moderata di Lanciano e che sia capace di interpretarne le autentiche aspirazioni. Lanciano, da sempre riveste un ruolo importante in Abruzzo ed è giusto lavorare affinché la città sia ben rappresentata".