Beach volley, Claudia Scampoli e Margherita Bianchin conquistano la Coppa Italia

Un'altra Coppa Italia va ad impreziosire la bacheca di Claudia Scampoli. La giocatrice vastese di beach volley oggi ha vinto, in coppia con Margherita Bianchin, il trofeo tricolore nella tappa di Bellaria-Igea Marina del campionato italiano 2021.

Le due azzurre hanno disputato un torneo a suon di successi, lasciando appena un paio di set per strada. Nelle sfide verso la vittoria della Coppa, Scampoli e Bianchin hanno superato Sofia Arcaini e Sharin Rottoli (2-0), poi Giada Benazzi e Alice Gradini (2-1), poi Giulia Toti e Jessica Allegretti (2-0).

In semifinale Scampoli e Bianchin si sono imposte 2-0 (23-21/21-14) con Valentina Cali ed Eleonora Annibalini. Nella finalissima per la Coppa Italia le azzurre hanno vinto nettamente 2-0, con i parziali 21-9 e 21-15, con Agata Zuccarelli e Sara Franzoni. Sul podio, al terzo posto, Cali e Annibalini. Margherita Bianchin è stata premiata come migliore giocatrice del torneo.

Claudia Scampoli e Margherita Bianchin, che una settimana fa avevano vinto anche la tappa di Montesilvano del campionato italiano, conquistando così Coppa Italia e punti in vista delle finali scudetto di Caorle. E per loro continua anche l'attività internazionale, che le vede protagonista sulla sabbia di diverse località europee nelle tappe del World Tour.