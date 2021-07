La Vasto Basket riparte da coach Sandro Di Salvatore

Sarà Sandro Di Salvatore a guidare la Vasto Basket che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di C Gold. La società biancorossa, nell'anno del suo 50° di fondazione - datata 1971 - vuole tornare a scrivere belle pagine di sport dopo mesi difficili segnati dalla pandemia. Era questo l'obiettivo del tecnico giuliese nel suo ritorno a Vasto per una seconda avventura dopo quella che, dal 2012 in poi, lo ha visto protagonista sulla panchina del PalaBCC a suon di successi.

La scorsa estate Di Salvatore era tornato a Vasto con tanto entusiasmo, poi l'evoluzione della pandemia ha portato i biancorossi del presidente Spadaccini disputare solo la Coppa del Centenario, nei mesi scorsi, con un gruppo di giovani e qualche elemento di esperienza della Vasto Basket come Ierbs e Di Tizio.

Ma lo sguardo è sempre stato rivolto alla nuova stagione per cui la Vasto Basket sta lavornado. Coach Di Salvatore e il ds Luigi Cicchini stanno lavorando alla costruzione di un roster che si sta via via componento. "Sandro per noi rappresenta una sicurezza, affidabilità ed eccellenza del basket - dicono i dirigenti della Vasto Basket -. Non potevamo pretendere di più! Ricominciamo insieme, quindi, da dove ci eravamo lasciati".