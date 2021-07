Covid-19, in Abruzzo tasso di positività stabile allo 0,5 per cento. Tre ricoverati in meno

Rimane stabile allo 0,5 per cento in Abruzzo il rapporto tra positivi al Covid-19 e tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi sono 34, di età compresa tra nove e 77 anni e residenti 10 in provincia dell'Aquila, 7 in quella di Chieti, 4 nel Pescarese, 11 nel Teramano e uno con residenza in corso d'accertamento.

Eseguiti 2403 tamponi molecolari e 3732 test antigenici, nessun deceduto, 71889 guariti (+18), 939 attualmente positivi (+15), 22 ricoverati in area medica (-3), uno in terapia intensiva (invariato), 916 sono in isolamento domiciliare.