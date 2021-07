Angela Pennetta: "I cittadini che incontro ogni giorno vogliono un sindaco vicino alla gente"

"Vasto ha bisogno di un sindaco decisionista e vicino alla gente". Angela Pennetta, candidata a sindaco del movimento civico L'Arcobaleno, ha incontrato questa mattina la stampa nel suo comitato elettorale di piazza Verdi. È stata l'occasione per l'avvocato vastese di analizzare lo scenario politico in vista delle amministrative non risparmiando critiche a nessuno. Dal sindaco Francesco Menna "che dice sempre di sì a tutti ma poi non realizza le cose", all'aggregazione civica La Buona Stagione, guidata da Alessandra Notaro. "Sono l'arca di Noè, hanno imbarcato tutti ex di altri partiti". E poi l'attacco al centrodestra "che è in disfacimento. Il candidato che hanno scelto, Giangiacomo, rappresenta la vecchia politica".

Nell'affrontare la campagna "sto facendo due incontri con i cittadini al giorno, insieme ai miei candidati. Tanti mi dicono che vedono nei politici un distacco dalla gente e dai problemi quotidiani. Parlano solo tra loro e non hanno contatto con le persone. Io, invece, sto sempre tra la gente".

Il programma elettorale "è ancora in divenire. Stiamo ascoltando anche quello che ci dicono i cittadini. Abbiamo le nostre idee ma se possiamo raccogliere altre buone idee le inseriremo". Nella corsa a palazzo di Città "l'unico avversario politico si chiama Francesco Menna. Gli hanno aperto l'autostrada per essere riconfermato, noi siamo gli unici veri avversari. Siamo gli unici civici, abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando da anni. Faremo di tutto per andare al ballottaggio contro Menna".