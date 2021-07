In Mare: nella terza puntata immersioni subacquee ed educazione ambientale

Terza puntata di In Mare, il format di Zonalocale, dedicato al mondo del mare e alle sue tante attività che, in particolare nella stagione estiva, vi si svolgono. Ogni venerdì, nei mesi di luglio e agosto, saremo in diretta alle 10.30 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto per conoscere da vicino enti, associazioni e istituzioni che sono protagonisti della vita sulle spiagge e in mare.

Nella terza puntata abbiamo parlato di immersioni subacquee ed educazione ambientale, con Diego Scardapane e Rosemary Traetta dell'associazione Scuba Global Service di San Salvo, da vent'anni attiva nel settore. Al comandante del Circomare, tv Francesca Perfido, il compito di illustrare le modalità di ottenimento della patente nautica e ricordare le norme di sicurezza in mare. Il II capo scelto Alessio Lucci ci ha poi dato le indicazioni meteo per il weekend.

E proprio a causa delle condizioni sfavorevoli del weekend, la Scuba Global Service ha rinviato al 25 luglio, sempre sulla spiaggia di San Salvo Marina, l'appuntamento con Edumare.

La puntata del 16 luglio



