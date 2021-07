Domenica 18 luglio all’Oratorio Salesiano l’ultimo saluto a Guido Cerulli

Saranno celebrati domenica 18 luglio, alle 15.30, i funerali di Guido Cerulli, scomparso nella notte di domenica scorsa a seguito di un incidente stradale.

Sarà il cortile dell'Oratorio Salesiano, dove il 21enne vastese è cresciuto, ad accoglierlo per l'ultimo saluto. In caso di maltempo il rito funebre si svolgerà nella palestra comunale - ex Salesiani - di via Santa Caterina da Siena. Il feretro arriverà domenica pomeriggio a Vasto, muovendo dall'ospedale di Chieti.

Saranno certamente in tanti a stringersi a mamma Nicoletta, papà Alfonso, nonno Giovanni e tutti i familiari colpiti da questo lutto improvviso.