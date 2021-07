Cavuoti in ritiro a Pejo con il Cagliari, mister Semplici: "È un ragazzo di prospettiva"

È iniziata presto la stagione 2021/2022 di Nicolò Cavuoti. Il centrocampista vastese classe 2003 dallo scorso luglio sta affrontando la preparazione estiva la prima squadra del Cagliari, prima nel centro sportivo di Asseminello e, da qualche giorno, è a Pejo agli ordini di mister Semplici con il gruppo della serie A.

Nella prima giornata di lavoro in Trentino, Cavuoti ha già messo il suo timbro sulla stagione rossoblu, andando a segno nella partitella di fine allenamento [LEGGI]. Tanto sudore in campo insieme ai suoi compagni, provando a rubare qualche segreto ai giocatori più esperti, come il neo arrivato Strootman, per arrivare al top della condizione all'esordio nel campionato Primavera e per restare nel radar di mister Leonardo Semplici.

Il tecnico degli isolani, già dopo pochi giorni di lavoro sul campo, ha speso parole d'elogio per il giovane talento vastese. "Tra i giovani che sono qui in ritiro, Cavuoti è un ragazzo di prospettiva che ho voluto portare - ha detto nella prima conferenza stampa a Pejo -. Non gli voglio mettere pressioni, ma ha delle qualità. Sono contento in generale di tutti i calciatori a disposizione: si sono presentati in ritiro al meglio, fisicamente preparati, il che fa capire quanta voglia di rivalsa ci sia: chi è reduce dallo scorso campionato vuole senz’altro fare tutt’altro tipo di stagione".