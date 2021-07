Alla Villa Comunale la 5ª edizione del festival Dal Basso

Il 16 Luglio dalle ore 21.30 presso la Villa Comunale di Vasto si terrà la quinta edizione del Festival Musicale “Dal Basso”, organizzato dalla Consulta Giovanile di Vasto insieme al Progetto Giovani e promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Vasto. Per l'occasione verrà allestita la mostra di fotografia realizzata dai partecipanti del corso organizzato dal Progetto Giovani tenuto da Lucio Inserra.

Quest’anno la line up del festival è formata da cinque diverse realtà musicali del nostro territorio, tutte con produzioni proprie e fresche di realizzazione, ci saranno: i “Red Parsec”, duo formato da Mario Serrecchia e Gianluca Simeoni che con il loro nuovo lavoro “Opacity” vivono un viaggio strumentale formato da batteria e chitarra che punta ai paesaggi che la mente può creare.

Tornano “I Malati Immaginari” il duo indie folk di Vasto che presenterà le nuove creazioni trainate dal brano “Non passa più” singolo uscito con un meraviglioso video che vede protagonisti i due artisti Laura Trivillini e Dario Parascandolo.

Una delle novità di quest’anno saranno anche “Do Road Nation” la gang hip hop di Bakary portano al Dal Basso le loro nuove affascinanti produzioni nella loro lingua originale.

Attesa per il primo live di “Ianez” uno dei più brillanti artisti del territorio vastese, che con i suoi nuovi singoli “New Black” e “Minerva” sta riscuotendo un enorme successo di critica grazie al suo sound che varia tra l’indie e l’elettronica.

Originale e ipnotico anche il suono dei “The Scrambledeggs” uno dei tanti progetti dell’artista poliedrico Davide Trasmunti che chiuderà il festival con duetto di tastiera e dj set che regalerà alla già stupenda location della villa comunale, un'atmosfera surreale e magica.

Allieteranno la serata tra un gruppo e l’altro il duo della Guinea Conacry “Twins Rodi”, fratelli gemelli i quali si esibiranno in una performance di ballo acrobatico.

“Il Dal Basso nasce con la nostra Amministrazione Comunale - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - ed è un festival di cui siamo particolarmente orgogliosi. I giovani della Consulta cinque anni fa, subito dopo il nostro insediamento, hanno manifestato l’esigenza di creare uno spazio dedicato alla musica indie, folk, rock, elettronica, trap, hip hop valorizzando i gruppi locali in una location frequentata da tutte le generazioni e soprattutto dai più giovani. Approfittiamo di questa occasione – concludono Menna e Cianci - per ringraziare ancora una volta la Consulta Giovanile rappresentata dalla Presidente Marta Del Negro ed il suo predecessore Mario Testa che, insieme agli altri ragazzi, ha lanciato questo evento. Grazie ad Alessio Marianacci e Fabio Neri del Progetto Giovani i quali hanno messo a disposizione le loro preziose competenze e professionalità nell’organizzazione di questa bella iniziativa. Siamo convinti che avrà continuità anche in futuro”.

In caso di pioggia l'evento verrà rinviato alla prima data utile.