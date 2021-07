"Trabocco in cornice", decretati i vincitori del contest fotografico

Grande successo per il contest fotografico organizzato dal Trabocco Cungarelle. Una cornice sul mare che ha permesso di impreziosire ancora di più uno dei più noti scorci della riviera, quello sull'antica macchina da pesca che, insieme alle altre, dà il nome alla costa della provincia di Chieti.

Sono 120 le persone che hanno partecipato a "Trabocco in cornice" immortalando la suggestiva location con tecniche differenti e in momenti diversi della giornata usufruendo anche della cornice realizzata da Mirella Del Negro e Angelo Palombo. La giuria (composta da Costanzo D’Angelo, Piergiorgio Molino e Renato De Ficis) ha faticato non poco a scegliere i vincitori, tutte le foto hanno infatti rappresentato al meglio quest'angolo da cartolina di costa abruzzese.

A spuntarla sono stati Andrea Garibaldi per la miglior foto in assoluto e Bernardino Barisano per il miglior scatto in cornice. Oltre a queste due, altri dieci scatti saranno esposti lungo la passerella di collegamento con il trabocco.

"Un ringraziamento speciale a tutti per aver partecipato!", conclude lo staff di Cungarelle, pienamente soddisfatto per la riuscita dell'iniziativa.