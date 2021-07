"Maestri fuori classe": alle 19 a Palazzo d’Avalos l’incontro con Donatella Di Pietrantonio

Donatella Di Pietrantonio è l'ospite della quarta giornata di Maestri fuori classe, il Festival dell'apprendimento continuo in corso di svolgimento a Vasto, nei Giardini di Palazzo d'Avalos.

La scrittrice pescarese, reduce dal secondo posto al Premio Strega con il suo ultimo romanzo, Borgo Sud, e vincitrice nel 2017 del Premio Campiello con L'Arminuta, dialogherà con il direttore del Festival, Francesco Marino. L'appuntamento è per le 19.

Laboratori - Si è conclusa oggi la due giorni del laboratorio di intelligenza emotiva per una migliore gestione delle relazioni, di cui è docente Francesco Marino, co-founder di Creo, consulente, coach e professore a contratto di intelligenza emotiva presso la facoltà di economia dell'Università degli studi internazionali di Roma.

Proseguirà domani, dalle ore 15 alle 18, il laboratorio di Scrittura emotiva, a cura di Katiuscia Salerno, autrice televisiva che insegna alla Scuola Holden come creare format televisivi originali. Per domani sono in programma anche i laboratori di Public speaking-L'arte di comunicare (dalle 10 alle 13), docente Emanuela Filippelli, trainer specializzata in public speaking e comunicazione efficace, e di Geopolitica ed economia. Deriva o cambiamento? Non siamo soli nel nostro destino (dalle 15 alle 18 e dopodomani dalle 10 alle 13), docente Claudio Impenna, dirigente di Banca d'Italia-Eurosistema.