La squadra dell’Oratorio ricorda Guido: "Ci riempivi con i tuoi sorrisi veri e leali"

Sono tanti i messaggi che, in queste ore, ricordano Guido Cerulli, 21enne vastese scomparso prematuramente domenica notte. Riceviamo e pubblichiamo una lettera da chi ha condiviso con lui l'esperienza della squadra di calcio dell'Oratorio Salesiano di Vasto.

Caro Guido, appena ho ricevuto questa terribile notizia, quella sera, sono rimasto senza fiato. È come se il tempo si fosse fermato in quelli istante. Ed io, che ti ho voluto bene dal primo giorno che ti ho incontrato, ho imparato che nulla finisce se le persone le porti nel tuo cuore. Scrivo queste poche parole a nome di tutta la squadra di calcio dell’Oratorio Salesiano. Tu, con il tuo entusiasmo e la tua bontà d’animo, ci riempivi in ogni momento con i tuoi sorrisi veri e leali.

Ti voglio bene, Guido, io ti ricorderò sempre per la tua educazione e il rispetto nei miei confronti. Sappi guidarci dall’alto.

Ti abbracciamo con tutto il cuore.

Il tuo amico Fabio e gli amici della squadra di calcio dell’Oratorio.