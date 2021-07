Suor Smerilli e l’economista Leonardo Becchetti ospiti della 2ª giornata di "Maestri Fuori Classe"

Sono Suor Alessandra Smerilli (Sottosegretario presso il Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale) e Leonardo Becchetti (economista) gli ospiti della seconda giornata del Festival dell'Apprendimento continuo - Maestri Fuori Classe.

La kermesse organizzata da Maestri Fuori Classe Ets, realizzata con Creo in collaborazione con S.T.A.M.P.A va in scena nei giardini di Palazzo d'Avalos. L'evento è patrocinato dal Comune di Vasto e da Rai per il sociale e ha la media partnership di Zonalocale (qui il programma completo).

Di seguito la diretta streaming dell'evento