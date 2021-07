Cinghiali in via Incoronata a ridosso delle abitazioni: la preoccupazione dei residenti

I cinghiali sono sempre più vicini alle case in via Incoronata ed ecco che cresce la preoccupazione dei residenti. Nel fine settimana un branco di ungulati, con una ventina di esemplari tra adulti e cuccioli, ha creato apprensione ai residenti della zona tra via San Rocco e via Incoronata. In via San Rocco sono ormai numerose le segnalazione di animali selvatici che arrivano fino ai giardini delle abitazioni. Un paio di giorni fa il branco si è spostato nella traversa interna di via Incoronata, la prima a sinistra procedendo verso nord, stazionando tra la vegetazione prima di tornare nuovamente verso la strada principale.

"Siamo molto preoccupati - dice il cittadino che ci ha inviato il video -. Soprattutto in estate ci sono i bambini che giocano all'aperto, ma con questa situazione non è per nulla sicuro". L'attesa, ormai da tempo, è per azioni risolutive rispetto ad una problematica che ormai si trascina avanti da anni. Ma, tra differenti visioni degli enti coinvolti, gli interventi tardano ad arrivare.