A Vasto due positivi al Covid e 45 in quarantena. Da inizio pandemia 1762 casi e 1707 guariti

A Vasto sono due le persone attualmente positive al Covid-19. Il dato è contenuto nel bollettino diramato oggi dal Comune di Vasto.

Quarantacinque le persone in quarantena, di cui 26 per contatti stretti con persone contagiate e 19 per rientro dall'estero.

Dall'inizio della pandemia, in città sono stati diagnosticati 1762 casi di coronavirus, 53 vittime e 1707 guariti.

Oggi l'appello dei sindaci di Vasto e San Salvo e del direttore generale della Asl a vaccinarsi contro la variante Delta [LEGGI].