Scontro auto-moto all’incrocio tra statale 16 e via Trave, muore 21enne

Non ce l'ha fatta Guido Cerulli, il ventunenne che era stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo l'incidente avvenuto ieri sera a Vasto.

L'incidente - Erano circa le 20. All'incrocio tra via Trave e la statale 16 si sono scontrate una Mercedes ML guidata da un turista di 75 anni, e la Kawasaki Ninja 636 in sella alla quale viaggiava il ragazzo. A seguito dell'impatto, il giovane è caduto sull'asfalto.

Sul posto sono arrivate l'ambulanza del 118 e le pattuglie di polizia e carabinieri. Ai soccorritori è stata subito chiara la gravità delle condizioni del ferito, perciò lo hanno portato all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Ma ai medici non è stato possibile salvargli la vita.

Il ricordo - Guido era un ragazzo pieno di vita, faceva il bagnino a Vasto Marina, nel lido balneare dell'Hotel Adriatico, e aiutava i genitori nell'impresa di famiglia che commercializza detergenti industriali e attrezzature professionali per la pulizia. Gli piaceva il calcio, aveva giocato da portiere nelle giovanili del Vasto Marina, ed era impegnato nella parrocchia di San Giovanni Bosco, dove faceva l'educatore e suonava la chitarra nelle funzioni religiose. Lo apprezzavano tutti coloro che lo conoscevano e che oggi sono increduli nell'apprendere quanto è successo.

Le indagini - L'accertamento dei fatti è affidato ai carabinieri della Compagnia di piazza Dalla Chiesa. I militari del maggiore Amedeo Consales stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Al termine delle verifiche, consegneranno un rapporto alla Procura di Vasto.