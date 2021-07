Premiati i vincitori della prima edizione del "Premio Loredana Fornaro"

È andata in scena, sabato 10 luglio a San Salvo, la premiazione della prima edizione del "Premio per il copione teatrale Loredana Fornaro".

La nascita del premio, fortemente voluto dall'associazione Lory a colori, è stata possibile anche grazie al contributo della Regione Abruzzo, che "ha permesso a esperti e non di cimentarsi nella stesura di un dialogo o un monologo, in cui la vera protagonista fosse la resilienza".



Sul palco, per un breve saluto, il consigliere regionale Manuele Marcovecchio, che ha elogiato l'impegno dell'associazione sul territorio.

È intervenuta anche Rebecca Di Clemente, presidente onorario dell’Associazione Lory a Colori e figlia di Loredana Fornaro, che ha tenuto a ringraziare "tutti coloro che sostengono l'associazione e continuano promuovere queste iniziative artistiche, che la stessa Loredana adorava".



La giuria tecnica, composta da Stefania Pascali di Creativita, Silvia Tufano e Rosanna Pacchioli di Lu Vrascire, ha letto, visionato e molto apprezzato i copioni arrivati e ha decretato i vincitori.

I lavori premiati

1° classificato: "Sopravvissuto al niente" di Stefania Ciocca e Roberta Maria Di Bartolomeo

2° classificato: "Inaspettato" di Jessica Resteghini e Fabrizio Maddalena

3° classificato: "Lo spettacolo più bello" di Mauro Monni



Alla fine della premiazione, i vincitori del "Premio Loredana Fornaro", hanno portato in scena un momento importante e toccante del copione, grazie ai giovani attori Andrea e Donato nei panni dei due protagonisti. Nel corso della serata si è svolta anche la premiazione della 4ª edizione del concorso "Niente scuse per la salute" il cui obiettivo è la sensibilizzazione delle scuole del territorio sul tema della salute e della prevenzione dei tumori.