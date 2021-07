Non solo Blu e Gialla, a Vasto assegnata anche la Bandiera Verde

C'è anche quella di Vasto tra le migliori spiagge per bambini per la stagione 2021. Sabato 10 luglio, ad Alba Adriatica l'assessore alle Politiche Ambientali, Paola Cianci, ha partecipato alla cerimonia di consegna della Bandiera Verde, prestigioso vessillo rilasciato dai pediatri che viene assegnato ai Comuni considerati meritevoli di avere delle spiagge in cui vi sono servizi adeguati alle famiglie e ai bambini.

"Ringraziamo gli operatori turistici che sono sempre pronti ad accogliere i turisti nel migliore dei modi - dichiarano il sindaco, Francesco Menna, e l'assessore Cianci - per offrire loro una permanenza nella nostra città alla portata anche dei più piccoli.

Aggiungiamo questo riconoscimento - affermano - alla Bandiera Blu e a quella Gialla dei Comuni Ciclabili, un segnale di grande impegno dell'amministrazione comunale nella promozione della sostenibilità ambientante, turistica e sociale".