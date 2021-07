Campionato italiano di beach volley, Scampoli e Bianchini vincono la tappa di Montesilvano

Successo in terra d'Abruzzo per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le due azzurre del beach volley hanno conquistato ieri la vittoria nella tappa di Montesilvano del Campionato Italiano assoluto di beach volley, la 3ª della serie nazionale nel cammino verso le finali scudetto.

Scampoli e Bianchin hanno disputato un torneo senza intoppi, riuscendo a completare un cammino positivo fino alle sfide di ieri pomeriggio che hanno delineato il podio. In semifinale hanno superato 2-1 (21-14/14-21/15-20) l'altra coppia azzurra formata da Chaira They e Sara Breidenbach. Poi, nella finalissima, hanno avuto la meglio con un netto 2-0 (21-18/21-19) su Michela Lantignotti e Francesca Michieletto.

Nel torneo maschile della serie Nazionale la vittoria è andata agli azzurri Jakob Windish e Samuele Cottafava. Per la vastese Claudia Scampoli c'è stata anche la soddisfazione personale del riconoscimento di migliore giocatrice del torneo, premio conquistato in campo maschile da Samuele Cottafava.

Ora per Scampoli e Bianchin la stagione proseguirà con altri appuntamenti in campo internazionale, nei tornei del circuito Wolrld Tour e con le altre sfide in campo nazionale per provare a puntare al titolo tricolore.