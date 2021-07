All’Oratorio Salesiano un momento di preghiera in suffragio di Guido Cerulli

Un santo rosario in suffragio di Guido Cerulli, il giovane rimasto vittima di un tragico incidente stradale la sera dell'11 luglio. A comunicarlo, l'oratorio salesiano di Vasto.

"Carissimi amici e amiche - si legge nel breve messaggio - domani sera, martedì 13 luglio alle ore 21 in Oratorio, Santo Rosario in suffragio dell'anima di Guido. Il Rosario è organizzato. Avvisate tutti i gruppi per la partecipazione. In attesa di conoscere la data dei funerali, ora è il momento della preghiera".

La cerimonia si terrà nell'Oratorio Salesiano di via San Domenico Savio.