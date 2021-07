La vecchia parlata fresana

Benedetto Croce ebbe a dire che molta parte dell’anima nostra è il dialetto. Ma la vecchia parlata si sente sempre di meno dalle persone anziane ed è ormai quasi sconosciuta ai giovani giacchè è chiaro a tutti che ogni lingua si adegua al nuovo, si evolve, si trasforma in continuazione in base alle esigenze e alle sollecitazioni. I giovani sono nati in un mondo nuovo e hanno avuto esperienze differenti dai vecchi: conoscono il significato di molti neologismi quali ad esempio algoritmi, anabolizzanti, clip, colf, informatica, scannerizzare ma non conoscono i termini rurali antichi perché non ne hanno alcuna necessità.

Le parole fresane possono essere simili o uguali ad altre, ma la nostra inflessione è sicuramente originale e caratteristica anche per effetto della cosiddetta dittongazione.

Ecco un piccolo campionario di vecchi termini, usati abitualmente fino a sessant’anni fa, tratti dalla mia raccolta generale di oltre tremila vocaboli effettuata prima che fosse notte. Il nostro dialetto, come tutti gli altri, deriva in gran parte dal latino medievale ma anche dall’inglese, francese, spagnolo, croato, napoletano. Si può dire che ogni popolo che ha frequentato questi luoghi vi ha lasciato i propri termini.

Della lingua vernacolare abruzzese si sono occupati eccellenti ricercatori tra cui Gennaro Finamore, Ernesto Giammarco, Domenico Bielli, Roberta D’Alessandro ordinario dell’Università di Leiden in Olanda, Marcello Di Giovanni, Tito Spinelli, Emilio Di Paolo e altri. Domenico Larcinese discusse la sua tesi di laurea dal titolo Le parlate di Fresagrandinaria, Dogliola, Lentella, Tufillo presso l’ateneo teatino nell’anno accademico 1970/71.

Il nostro antico parlare regionale non era uniforme: ogni zona aveva il proprio – caratteristico ed esclusivo – e a me pare che non esista una regola generale per una grafia omogenea dialettale anche nel nostro Vastese. C’è chi scrive la parola in vernacolo usando di preferenza soltanto le consonanti come ad esempio bčclòtt = bicicletta oppure sfrzchtt = sferzichetto (monello), altri scrivono la "e" finale non accentata usando la dieresi (ë). Altri ancora al posto della "e" muta usano l’apostrofo: sull’zz’ (= singhiozzo). Per quanto riguarda questo superficiale studio mi sono attenuto a queste poche e semplici regolette:

a) la e nel corso o alla fine di una parola, quando non accentata, è quasi muta o non si pronuncia (come nel francese) per cui la scrivo ǝ (e rovesciata: scevà o schwà);

b) il digramma sc, dove necessario (come ad es. la s seguita dalla t), lo scrivo con il grafema š;

c) la c (dolce) seguìta da e, i, è scritta talvolta con il grafema č (c stresica);

d) la zeta: ha suono aspro (z: pozzo, altezza, ecc.) o sonoro (z: zaino, zolfo, zizzania, ecc.).

Molto ci sarebbe da dire ma qui non è il caso, dunque:

accasàlǝ, sf = pasto frugale consistente in fette di pane duro bollite in acqua con aglio e sale e poi condite con olio d’oliva e peperone rosso in polvere

a duvìllǝ, loc avv = da nessuna parte

a l’ambrillìtǝ, all. = al crepuscolo, all’imbrunire

andèannǝ, avv = allora. Dal napoletano tanno

ariggiàcculujò, v = rimettere in ordine gli arnesi, gli attrezzi

arimìscilijò, v = rovistare, perquisire

arimònnǝ, sf = buca dove si rifugia il granchio di ruscello

arizilè, v = rassettare, rimettere in ordine la casa, gli oggetti

arizàppilijò, v = triturare le zolle, rassodare il terreno seminato usando il bidente o zappa

arrannè, v = scorazzare, girare in cerca di qualcosa. Forse dal frisone ran

arravùjǝ, sm = ragguaglio, imbroglio

assillè, v = accatastare i covoni di grano sul campo a sera dopo la mietitura formando i “selli” (mucchi di 10 o 14 covoni)

azzorràitǝ, (esclamazione) = altrochè. Dall’americano it’s all right?

calatròunǝ, sm = avena selvatica (Avena fatua)

calicàrǝ, sf = fornace per gesso da costruzione

camèfrǝ, sm = falso bandista, messo nel gruppo per far numero

camèatrǝ, sm = assenzio (Artemisia absinthium)

carrìchǝlǝ, sm = ceste di legno per trasporto di covoni. Altrove: travàjǝ, bàjìrdǝ. Dal latino carra?

chibbòcchǝ ni saččǝ, mdd = che vuoi che ne sappia

chimmè, cong = perché

čiarčèllǝ sm = bargiglio di volatile o caprino. Dal latino circellu

čiarìllǝ, sm = trìtoli di sudiciume sulla pelle

čiutròunǝ, pl čítrìunǝ, sm = cocomero. Dallo slavo molisano zitrun

crudòvǝlǝ, agg = non cottoio

cudujò, v = armeggiare con pazienza, cercare di fare qualcosa

dibbènnǝ (preposizione) = accanto. Da: di banda (a lato)

dirìhuǝ, sf = navetta del telaio da tessitura. Altrove in Abruzzo: andrùa. Dal latino trua

fazzchidò, avv = invece

flùttǝ, sm = ddt liquido. Dall’inglese flit

ghièffǝ, sf plurale = percosse

grasselalìnǝ, sm = scapecchiatoio (attrezzo tessile)

gruscìnǝ, sm = ventriglio di volatili

matàrchǝ, sf = madia + arca. Differiva dalla comune cassapanca perché aveva un cassetto inferiore dove si riponevano tovaglie e bancali tessuti in casa

‘ndruhatòurǝ, sm = incannatoio senza ruota per fare spolette per la navetta da tessitura. Nel 1568: intratore

‘ngunùcchiǝ, sf = unghiata, falangina del pollice usata come misura di lunghezza

nìušǝ, sf = bruscolino nell’occhio

‘nz ugnùolǝ, sm = pezza di tessuto di casa di qualche metro. Era la quantità realizzata in una intera giornata di lavoro da una tessitrice a mano

ónǝčǝ, sm = èndice. Dal latino endix

ovàpélǝ, sm = uovo dal guscio molle. Dall’antico napoletano vàpulo

pallòunǝ. pl pallìunǝ, sm = fandonia. Oggi si dice fake news

panarazzǝ, sf = aspraggine (Picris echioides)

putùssǝ, agg = piccoletto ( soprannome). Dallo spagnolo argentino petisso

ratìllǝ, sm = aratro monostegola a chiodo a trazione animale usato fino al 1930

riddònghǝlǝ, sm = ordigni, oggetti da cucina o vari

ruhèniǝ, pl rihèniǝ, sm = rigagnolo

rutrùnghǝlǝ, pl. ritrènghǝlǝ, sm = redabolo, rastrello con una lama in legno o in ferro al posto dei denti, tirabrace, tiragrano

sanabblàcchǝ, agg = buono a nulla, inetto. Dall’americano son a black, figlio di nero?

scapillè, v = tagliare repentinamente la treccia ad una fanciulla. Per lei era un disonore per cui era poi costretta a sposare l’aggressore spesso non voluto

šcappǝ, sf = scheggia di legno. Dallo slavo molisano škapa

sciaffèrrǝ, sm = conduttore, autista. Dal francese chauffeur

sciandìne, sm = baracca di legno per allevarvi piccioni, galline, conigli. Dall’americano chanty

scufazzàtǝ, agg = tronco cavo per marciume

sforchǝ, sm = distanza tra la punta dell’indice e del pollice (misura di lunghezza quando non c’era ancora il sistema metrico decimale). A Napoli ziracchio

štarnè, v = rifare il taglio al vomere da parte del fabbro

štrapitìnij, sm = strepiti, patimenti, sofferenze

štùjǝ, sm = bica di fieno attorno ad un palo. Dallo slavo molisano štilj

tríččèirǝ, sf = gruppo numeroso di donne che diserbavano a mano il grano. Dallo spagnolo tercero che era un battaglione di soldati

trucchǝpòllǝ, sm = camion trasportante oggetti e cose diverse. Dallo slang americano truckpool

vasàlǝ, sm = piattaia di legno (ma anche ricavata nel muro interno) per riporvi stoviglie, posate e arnesi vari da cucina

vòtǝnǝ, sm = fusto, recipiente di latta per conservarvi l’olio. Dal latino bothinus

vrèulǝ, sf = cerchietto metallico di tenuta della falce fienaia

vunnulòllǝ sm = bindolo, aspo.

Pierino Giangiacomo