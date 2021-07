In Abruzzo oggi 25 casi di Covid, nessun guarito, né vittime. Positività allo 0,5 per cento

Tasso di positività allo 0,5 per cento, 25 nuovi casi di Covid-19, nessun guarito, nessuna vittima. Questa è la sintesi del bollettino dell'assessorato regionale alla Sanità.

In Abruzzo oggi sono stati diagnosticati 25 contagi. Hanno un'età compresa tra 18 e 79 anni; due sono residenti in provincia dell'Aquila, 2 in quella di Chieti, 9 nel Pescarese, 5 nel Teramano mentre di altri 5 è in corso l'accertamento della residenza.

Sono stati 4581 i tamponi eseguiti (1642 molecolari e 2939 antigenici). Nessun deceduto, 71696 guariti (invariato), 954 attualmente positivi (+25), 29 ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 924 in isolamento domiciliare.