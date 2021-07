Zocaro a sostegno di Notaro: "Sarò l’estremo difensore di questo territorio"

"C’è chi dice che sarà il sindaco di tutti, io sarò l’estremo difensore di questo territorio". L'ex coordinatore di Forza Italia, Massimiliano Zocaro, indossa per l'occasione la maglia numero 1, quella dei portieri, per lanciare la propria adesione politica a sostegno di Alessandra Notaro della Buona Stagione.

"Ho scelto Vasto per questo sono qui – esordisce Zocaro tra le due Alessandre, Notaro e Cappa, quest'ultima ha lasciato la Lega in settimana – Per me Notaro e Cappa sono due donne coraggiose, due donne preparate che metteranno tutto loro stesse a servizio di questa città perché sono 15 anni che Vasto è ferma su se stessa senza una visione ben programmata e senza un futuro per i nostri giovani".

Poi il nome della propria lista annunciato già qualche giorno fa [LEGGI]: "Si chiamerà Vasto 5.0, ed è una scelta di continuità politica perché sono stato presidente dell'associazione Vasto 2.0 con la quale mi sono candidato alle scorse amministrative. Sta a significare che voglio che Vasto sia vicina alle evoluzioni tecnologiche. Sarò un estremo difensore del proprio territorio, i servizi essenziali non andranno più via da qui, ma verranno difesi all’estremo".

Poi le altre linee guida del programma: "È necessario un brand unico territoriale con protocollo d’intesa con comuni confinanti. Siamo pronti per un cartellone estivo unico con San Salvo, Casalbordino e l'entroterra. La nostra deve essere una città-territorio con una stagione turistica di sei mesi e non due".

"Non so qui per vincere un derby – ha concluso – l’unico avversario politico è Francesco Menna. Non c’è nessun altro da battere".

"Grazie per aver compreso lo spirito con il quale sono partita – lo ha ringraziato Notaro – Sei la quarta gamba che dà ancora più stabilità al nostro progetto, quindi possiamo arricchire il nostro slogan: quello che porto vanti è un’azione Pro Vasto per una Buona Stagione 5.0".

Ringraziamenti anche da Alessandra Cappa: "Massimiliano ha visto davanti a sé un progetto alternativo e al di là di ogni personalismo e vi ha aderito con il coraggio e la passione che da sempre lo contraddistinguono. Estendo il ringraziamento a tutto il gruppo che è accanto a lui".