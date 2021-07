La Ciurma pronta a tornare in gara: a Vasto Marina c’è il 17° Memorial Antonio Ritucci

Domenica 11 luglio a Vasto Marina torna l'appuntamento con la voga. Nell'area del pontile si svolgerà il Palio Remiero - 17° Memorial Antonio Ritucci, tradizionale appuntamento organizzato dall'associazione sportiva La Ciurma. La competizione di Vasto sarà la 3ª Gara Nazionale per Lance a 10 remi, organizzata sotto l'egida della Federazione italiana Canottaggio sedile fisso.

Il Palio Remiero quest'anno, oltre a ricordare la figura di Tonino Ritucci, fondatore della Ciurma, sarà dedicato anche a Giuseppe D'Angelo, prodiere dell'equipaggio vastese, prematuramente scomparso quest'anno.

Gli equipaggi maschile e femmile, guidati dal timoniere Filippo Ciccotosto, oltre ad essere impegnati negli aspetti organizzativi, si stanno preparando al meglio per far bene nella gara di casa in cui si confronteranno con altre squadre del centro-sud. Dalle 9 alle 18 lo specchio d'acqua di Vasto Marina sarà lo scenario di sfide a colpi di remi per decretare i vincitori di tappa.

"Vi aspettiamo in zona pontile a Vasto Marina dalle 8.30 in poi, per una giornata di sport e di tradizioni marinare", è l'invito de La Ciurma a tutti i vastesi per domenica 11 luglio.