Il ministero dello Sviluppo economico emette francobollo in onore di Remo Gaspari

È stato emesso oggi dal ministero dello Sviluppo economico, in occasione del centenario della nascita, un francobollo commemorativo di Remo Gaspari.

La tiratura del fraconbollo (di valore afferente alla tariffa B pari, a 1,10€) è di trecentomila esemplari con fogli da quarantacinque.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente e la vignetta raffigura un ritratto di Remo Gaspari su cui si staglia, in alto a destra, il tricolore italiano. Il bozzetto è a cura di Rita Fantini. Completano il francobollo le leggende "Remo Gaspari", "Gissi 1921-2011", la scritta "Italia" e l’indicazione tariffaria "B".

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile allo sportello filatelico dell’ufficio postale di Chieti Centro.