Donna ha un malore in spiaggia a San Salvo Marina: trasferita a Chieti in eliambulanza

È stata portata a Chieti in eliambulanza la donna che ha avuto un malore mentre era sulla spiaggia di San Salvo Marina. L'intervento di soccorso è avvenuto dopo le 13 in un tratto di spiaggia non lontano dal biotopo costiero.

I sanitari del 118, arrivati per soccorrere la donna hanno chiesto l'ausilio dell'eliambulanza che, dopo aver tentato di atterrare in spiaggia, si è poi fermata in un'area adiacente al parcheggio del complesso residenziale "Le Nereidi".

Sul posto anche la guardia costiera, la polizia locale e i carabinieri.

Alle 14.50 l'elicottero si è rialzato in volo per trasferire la donna all'ospedale di Chieti. Non sono ancora note le cause del malore. La circolazione sulla Statale 16 è stata momentaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso.