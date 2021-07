"In...Chiostro", premiati i giovani vincitori del concorso dedicato a Silvana Marcucci

È stata una serata ricca di emozioni quella vissuta ieri sera nel chiostro della ex Curia Vescovile di Vasto in occasione della cerimonia di premiazione del concorso letterario In...Chiostro - Silvana Marcucci. Una iniziativa culturale, ideata e promossa dalla Pro Loco Città del Vasto, dedicata alla dirigente scolastica prematuramente scomparsa lo scorso febbraio.

Era stata proprio lei, come responsabile del dipartimento scuola della Pro Loco, a dare impulso all'iniziativa nata, su idea di Stefano Comparelli, dal direttivo dell'associazione vastese. Un concorso letterario dedicato ai giovani degli istituti superiori della città per far esprimere loro, attraverso dei racconti, i sentimenti vissuti in un periodo complicato come quello segnato dalla pandemia. Con la scomparsa di Silvana Marcucci il testimone di guida dell'iniziativa è stato assunto da Letizia Daniele. A lei il compito di coordinare la giuria formata da Stefano Angelucci Marino, Annamargareth Ciccotosto, Giovanna Colantonio, Stefano Comparelli, Renata D'Ardes, Aurora Mancini, Luigi Murolo, Antonietta Ottaviano. L'iniziativa ha trovato subito il favore dei dirigenti scolastici vastesi.

La serata di premiazione, presentata dal giornalista Giuseppe Ritucci, è stata aperta dalle note dell'orchestra d'archi del Liceo Musicale Mattioli, diretta dal professor Federico Orlando, e dall'intervento della dirigente scolastica Maria Grazia Angelini. Dopo i saluti di Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco, sono state le parole di Luigi Murolo a ricordare la figura di Silvana Marcucci e le tante iniziative, soprattutto rivolte ai giovani, da lei intraprese.

Poi la premiazione è entrata nel vivo, con la consegna degli attestati a tutti i partecipanti a questa prima edizione del concorso letterario: Laura Anna Alberico, Benedetta Argentieri, Lucrezia Berardini, Giada Rita Boschetti, Serena D'Alessandro, Matilde d'Angiò, Luana D'Ercole, Michela De Cecco, Paola Di Tanna, Simone Di Minni, Noah Dongu, Sveva Massa, Benedetta Menna, Delia Petrosi, Chiara Pezzotta, Camilla Pollutri, Simona Singh, Matilde Tascione, Elisa Vallasi, Fabiana Vinciguerra, Jessica Xie.

La giuria, come spiegato dalla professoressa Daniele, ha analizzato con attenzione tutti i testi scegliendo poi di premiarne quattro. Al terzo posto c'è Ricordare Stanca di Benedetta Menna, al secondo ex aequo Emma o la straordinaria ordinarietà di una ragazza ordinaria, di Simone di Minni e Viola di Serena D'Alessandro. La vincitrice del primo concorso letterario In...Chiostro è Paola Di Tanna, autrice di Un paio d'occhi, migliaia di storie. I quattro racconti sono stati pubblicati in un volume dal titolo Notte Stellata - Racconti dalla pandemia. Il primo concorso letterario per giovani che, nelle intenzioni della Pro Loco, avrà un seguito in futuro, così da stimolare i ragazzi nella loro creatività dando loro l'occasione di mettersi alla prova attraverso la scrittura.