Presentati gli appuntamenti di una "Estate da vivere a Casalbordino"

E’ stato presentato il cartellone delle manifestazioni e degli eventi estivi del Comune di Casalbordino. Proposto dall’assessore al Turismo Alessandra D’Aurizio e condiviso con le colleghe della giunta casalese, assessore Paola Basile e assessore Carla Zinni, il cartellone denominato Estate da vivere a Casalbordino copre tutte le giornate estive e, soprattutto, "riafferma il carattere non episodico ma continuativo di alcuni eventi consolidati che hanno trovato il favore del pubblico, richiamando un buon numero di partecipanti".

Ci sarà la quinta edizione del Prodotto topico, che si svolgerà a partire dalle 19 di sabato 24 luglio in centro storico. È alla seconda edizione Un mare di musica, la tre giorni gratuita ideata dall’amministrazione Marinucci con la direzione artistica del Maestro Simone Sala che quest’anno propone i seguenti appuntamenti: martedì 27 luglio il concerto lirico al Largo Palazzo Furii “Metti una serata all’opera” con Paolo Bartoluzzi (tenore) e Alessandra Della Croce (mezzo sorano), sabato 31 luglio il “Concerto all’alba” di pianoforte con Simone Sala sul bellissimo Lungomare Nord di Casalbordino e per concludere in bellezza il concerto “Il mio canto libero” di Silvia Mezzanotte sul lungomare sud giovedì 12 agosto. Altri concerti gratuiti e di diverso genere sono stati organizzati dall’amministrazione comunale: il 29 luglio “Dalla Poesia alla musica di De Andrè” sul lungomare sud ed il 16 agosto "Napule sott’ E stelle" con Anna Maione al Largo Palazzo Furii.

Non mancano le novità. È in calendario un secondo importante evento enogastronomico che si svolgerà sul lungomare casalese, “Cerasuolo a mare” il 6 agosto, rassegna già presente in altre località della costa abruzzese (Silvi Marina, Francavilla al Mare, Pescara, Roseto degli Abruzzi, Torino di Sangro e Fossacesia), in collaborazione con la Confesercenti Pescara, di degustazione del vino Cerasuolo, che coinvolge un totale di 37 cantine abruzzesi di cui ben 4 di Casalbordino.

Il cartellone, chiamato estate da vivere a Casalbordino, "prevede inoltre importanti serate musicali, sportive e letterarie organizzate dalle tanto attive associazioni del territorio: quattro serate letterarie denominate “Dialoghi erranti 2021” organizzate dalla Pro Loco, oltre al Concorso di Poesia intitolato al concittadino illustre Gino De Sanctis, sempre organizzato dalla Pro Loco di Casalbordino giunto alla II edizione, che si svolgerà il 11 agosto al Largo Palazzo Furii. Il famoso e tradizionale concerto di musica lirica organizzato dall’Associazione culturale La Famiglia Casalese – XXIV edizione - che si terrà a Piazza Umberto I il 7 agosto alle ore 21,30 e sarà dedicato ad Enrico Caruso in occasione del centenario della morte. Due bellissime serate musicali, una il 30 luglio denominata “Live Villa Comunale” e l’altra il 13 agosto “Live at Palazzo Furii”, promosse dalle giovani band musicali di Casalbordino, concerti organizzati da Paolo Pasquini in collaborazione con Avis Giovani Casalbordino".

Tre eventi calcistici molto sentiti a Casalbordino. "Il consueto torneo del Mercato Coperto dal 2 agosto all’8 agosto organizzato dalla ASD Real Casale; la storica partita di calcio Miracoli Sud/Miracoli Nord che si svolge ininterrottamente nel campo sportivo di Miracoli da 54 edizioni il pomeriggio del 15 agosto. Il I torneo di calcio Città di Casalbordino intitolato al compianto Luigi Di Cocco presso il nuovo Stadio di Casalbordino in erba sintetica che rappresenterà una straordinaria e partecipata festa di inaugurazione del Campo Sportivo. Non mancherà la famosa Passeggiata nella Riserva di Punta Aderci - III Edizione - organizzata il 28 Agosto dalla ASD Runners Casalbordino di 12 km con partenza e arrivo a Casalbordino".

Iln ottica del turismo attivo a Casalbordino "l’amministrazione Marinucci sta ultimando in questi giorni i lavori per realizzare un suggestivo percorso naturalistico denominato Verdugia-Mare che consentirà di collegare a piedi o in bicicletta il paese, partendo dalla Località Verdugia, al Mare. Un percorso lungo 3,45 km provvisto di sedute e panchine che verrà inaugurato il 19 luglio alle ore 17,30 con ritrovo al Piazzale della Madonnina sul Lungomare di Casalbordino". Ci saranno anche spettacoli di burattini per bambini e mercatini che si svolgeranno sul lungomare durante i mesi di luglio e agosto.

"Abbiamo realizzato un cartellone delle manifestazioni e degli eventi estivi di altissimo livello. E’ una scommessa che abbiamo fatto – ha dichiarato l’assessore al Turismo Alessandra D’Aurizio – fiduciosi nella ripartenza di Casalbordino e della sua economia da un lungo momento buio che ha colpito vari settori e in particolare l’apparato legato al turismo ed alle attività commerciali. Già lo scorso anno in piena pandemia siamo riusciti ad organizzare appuntamenti enogastronomici e di musica molto partecipati che hanno allietato l’estate e certamente oggi, grazie alla campagna di vaccinazione che si è svolta anche a Casalbordino presso l’Auditorium Comunale per merito del nostro Sindaco Filippo Marinucci riusciremo ad offrire eventi di alto livello ai cittadini e ai turisti, nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Casalbordino si conferma un territorio vivace e ricco di energie, che merita di essere visitato".

"Ringraziamo tutte le associazioni di Casalbordino e le persone che hanno organizzato gli eventi che animeranno l’estate casalese con tante proposte sportive, culturali e musicali, dando una nuova vita alla nostra cittadina dopo il difficile periodo di chiusure segnato dalla pandemia – ha concluso l’assessore alla cultura Carla Zinni.