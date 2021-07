Nove volumi per raccontare Remo Gaspari e "capire quanto sia stata importante la sua attività"

Una raccolta di volumi per conoscere l'attività parlamentare di Remo Gaspari sarà presto disponibile per la consultazione nel Polo Bibliotecario "Mattioli" di Vasto.

La "Collana Attività Parlamentare dell'onorevole Remo Gaspari", realizzata su iniziativa del deputato abruzzese Camillo D’Alessandro, in occasione del decimo anniversario dalla morte e del centesimo dalla nascita di Gaspari, è stata presentata questa mattina nella Sala Consiliare "Giuseppe Vennitti" del Comune di Vasto. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Francesco Menna, l'onorevole D'Alessandro e diversi rappresentanti della giunta e del Consiglio comunale. Nel corso dell'incontro, a testimoniare "il grande impegno di Remo Gaspari per il territorio", anche gli assessori Lina Marchesani e Giuseppe Forte.

"La collana di volumi – si legge in una nota del Comune - presentata mercoledì scorso nella sala stampa della Camera dei Deputati, sarà disponibile a breve per la consultazione nel Polo Bibliotecario Mattioli di Vasto". Ad annunciarlo è stato il sindaco Menna che ha già raccolto "l'interesse di un giovane studente universitario per una tesi su Remo Gaspari”. Il primo cittadino ha inoltre ricordato gli appuntamenti in programma domenica 11 luglio a Vasto quando saranno intitolate all'esponente della Dc lo stadio del nuoto ed una Piazza per concludere poi con un convegno.

"L'attività parlamentare, gli interventi in aula e tutte le iniziative promosse da Gaspari, sono raccolti nei nove volumi e aiutano a capire - ha dichiarato Camillo D’Alessandro - quanto sia stato importante l'impulso che ha dato alla crescita e allo sviluppo della sua regione di origine e dell'intero Paese". Il deputato ha inoltre annunciato la presenza a Vasto entro il mese di luglio del "vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova per incontrare amministratori e operatori e programmare il futuro del Porto".