In difficoltà tra le onde, turista soccorso e trasferito al San Pio

È ricoverato al San Pio da Pietrelcina di Vasto l'uomo che, questa mattina, è stato soccorso sulla spiaggia di Vasto Marina. Erano le 11 circa quando, nel tratto di spiaggia libera compresa tra Lido Corsaro e il Gabbiano, Stefano Bonifacio Del Vecchio, bagnino della Compagnia del Mare-Lifeguard, si è accorto di un uomo che annaspava tra le alte onde che hanno caratterizzato la giornata.

Con il supporto di altri bagnanti che erano in mare, ha riportato l'uomo di 81 anni a riva. Il turista, con principi di sindrome da annegamento, è stato posto in posizione di sicurezza, per facilitare l'espulsione dell'acqua ingerita.

Allertato dal bagnino, in spiaggia è arrivato l'equipaggio del 118 di Vasto. Il paziente è stato stabilizzato sul posto dai soccorritori e poi portato al San Pio dove è stato sottoposto alle cure del caso e dove, al momento si trova ricoverato in costante monitoraggio.

Il presidente della Lifeguard, Cristian Di Santo, ha espresso le sue congratulazioni per la "tempestività dei soccorsi a tutti coloro che sono intervenuti", augurando "una pronta guarigione" al turista che oggi si è trovato in difficoltà in mare.