Hashish e cocaina in casa: arrestato 39enne a Tufillo

Ieri mattina i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria hanno arrestato in flagranza di reato B.V., 39enne residente a San Salvo, ma domiciliato a Tufillo, già noto per precedenti.

I militari erano intervenuti dopo una segnalazione, l'uomo aveva infatti sbarrato una strada comunale con alcune fioriere dopo discussioni con alcuni vicini. Riportatolo alla calma, i carabinieri lo hanno accompagnato a casa dove hanno notato la sostanza stupefacente.

È così scattata la perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire in più punti dell’appartamento diversi involucri contenenti sostanza stupefacente. Più nello specifico sono stati sequestrati 730 grammi di hashish suddivisi in 7 panetti e 22 grammi di cocaina oltre un bilancino di precisione.

L'uomo è stato così tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato trasferito nella casa circondariale di Rieti, individuata dal Dap come istituto penitenziario in grado di garantire ricettività per detenuti Covid a disposizione del procuratore della Repubblica di Vasto, Giampiero Di Florio.