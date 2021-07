GG Arena Paddle, a San Salvo tre nuovi campi per tutti gli appassionati

Tre campi, uno dei quali sarà presto al coperto, un’app per prenotare, corsi e tanto divertimento. GG Arena Paddle a San Salvo è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di paddle del territorio.

In estate la GG Arena Paddle è aperta dalle 7.30 alle 23, tutti i giorni della settimana. Si possono prenotare liberamente i campi, senza vincoli di fascia oraria, sia con l’app Prenota un campo che via telefono o whatsapp.

Oltre all’affitto dei campi da GG Arena Paddle è possibile seguire i corsi di paddel con istruttori qualificata. Già da qualche giorno è iniziato il corso per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, a cui è possibile iscriversi. Per gli adulti è possibile scegliere tra le lezioni personalizzate o quelle di gruppo, a seconda delle esigenze.

I giocatori che non hanno una propria racchetta potranno utilizzare quelle messe a disposizione gratuitamente da GG Arena Paddle, così come sono offerte le palline per poter disputare gli incontri. A disposizione degli utenti del centro anche il servizio spogliatoi.

GG Arena Paddle

Via Strada Vecchio Mulino - San Salvo

Per prenotazioni

cell. 3475074022 - 3332722026

app Prenota un campo - www.prenotauncampo.it