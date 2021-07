Fratelli d’Italia mostra unità: "Siamo pronti a sostenere Giangiacomo"

Il circolo vastese di Fratelli d'Italia conferma l'appoggio al candidato sindaco Guido Giangiacomo e si dice pronto alla campagna elettorale che porterà alla tornata di ottobre.

"Il centrodestra – scrive il coordinatore Piernicola Carlesi – si schiera attorno alla figura di Guido Giangiacomo per interpretare unito questa campagna elettorale è avviare la tanto auspicata alternanza amministrativa a Vasto. Fratelli d'Italia ha costruito questa scelta perché vede in Guido chiarezza e coerenza ma sopratutto perché é una scelta locale, radicata sul territorio ed espressione del consiglio comunale. Guido Giangiacomo, è stato tra i protagonisti della minoranza consiliare che ha contrastato i catastrofici cinque anni di Giunta Menna. L’avvocato Giangiacomo, é uno stimato professionista, un'amministratore preparato, un politico competente che ha tentato in ogni modo di costruire e non disgregare la coalizione. Era indispensabile che nel giá ampio e variegato fronte critico contro l'amministrazione di centrosinistra ci fosse anche il gruppo identitario ben riconoscibile dei partiti di centrodestra, a cui Fratelli d'Italia porterá, come sa fare, un contributo di fantasia e innovazione. Siam pronti!".

Il partito di Fratelli d'Italia non è rimasto indenne dagli effetti collaterali che il lungo stallo sulla scelta del candidato sindaco ha provocato nelle varie formazioni di centrodestra. Forza Italia ha perso i coordinatori Zocaro e Uselli che comporranno una lista a sostegno di Alessandra Notaro de La Buona Stagione, la Lega ha perso i due consiglieri comunali – con conseguente dissoluzione del gruppo – Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro apperantatisi anche loro con la Buona Stagione. In FdI è noto, invece, il malumore dell'ex coordinatore Marco Di Michele Marisi la cui candidatura a sindaco è stata ripescata in extremis davanti alle difficoltà di trovare un nome unitario e cortesemente rifiutata dal diretto interessato.