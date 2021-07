Cinghiali, professor Mazzatenta al Tg1: "Più cerchiamo di farli estinguere e più si riproducono"

"Più cerchiamo di portarli all'estinzione e più questi animali reagiscono con una strategia che li porta a riprodursi più del normale". Lo ha detto al Tg1 il professor Andrea Mazzatenta, vastese, docente di psicobiologia animale all'Università di Teramo, parlando dell'emergenza cinghiali.

Ieri Coldiretti è scesa in piazza a Roma, davanti alla Camera dei deputati, per chiedere che le istituzioni tutelino le campagne depredate da branchi di ungulati che si spingono fin dentro ai centri abitati causando anche molti incidenti stradali. Gli agricoltori hanno protestato non solo nella capitale, ma anche nelle principali città di tutta Italia, tra cui L'Aquila. "In Abruzzo un esercito di centomila cinghiali", è l'allarme lanciato dalla Coldiretti regionale.

Secondo Mazzatenta, però, l'abbattimento non risolve il problema. Ecco cosa ha detto al Tg1: