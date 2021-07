Monteodorisio, ecco gli eventi estivi: "Socializzazione e divertimento senza abbassare la guardia"

Prenderanno il via domenica 11 luglio le iniziative dell’amministrazione comunale di Monteodorisio per l’estate 2021. “Con un gran voglia di ritornare a divertirsi e godersi momenti di leggerezza, oggi siamo qui a presentare il programma estivo 2021 del nostro paese - spiegano gli amministratori - . In stretta collaborazione con le associazioni che rappresentano il cuore e il motore del nostro meraviglioso borgo, abbiamo stilato un calendario ricco di eventi indirizzati a tutte le fasce di età con l’intento di far trascorrere piacevoli serate ai piedi del Castello, nella nostra piazza o davanti al nostro meraviglioso Santuario, meta di molti pellegrinaggi durante tutto l’anno”.

Nel programmasi parte “dalla conferma di eventi che negli anni precedenti hanno riscosso successo, come la Giornata Ecologica, la premiazione del concorso Monteodorisio in Fiore, la passeggiata con musica in cuffia con la straordinaria partecipazione di Tiago Da Silva, le passeggiate itineranti all’ombra della sera organizzate dalla Pro Loco alla scoperta della storia del nostro antico borgo, al gioco di ruolo Phobos nella cornice di Parco Castello”.

Spazio anche alla cultura, con il DanteDì, “che rappresenta quell’impronta storico-culturale che da sempre vogliamo dare al nostro paese. Sarà un viaggio itinerante per le strade dove ripercorreremo alcuni canti della divina commedia e culminerà alla Corte del Castello con una degustazione enogastronomica dei prodotti tipici del territorio. Un altro appuntamento imperdibile sarà Borgo sotto le stelle con la preziosa collaborazione di tutte le associazioni e con l’intrattenimento musicale senza tempo e per tutte le generazioni: tribute band Vasco 4.0”.

Ci sarà lo sguardo rivolto anche ai più piccoli con lo Spettacolo di burattini Peter Pan il 25 luglio alla Corte del Castello e i Giochi di una volta il 28 agosto con tutte le associazioni pronte a dare il loro contributo. La Festa della Madonna del Carmine il 18 luglio e la Festa della Madonna delle Grazie del 4 e 5 settembre, rappresenteranno momenti di fede e speranza, che saranno come da tradizione organizzati dal Comitato Feste al quale diciamo grazie per l’impegno e il coraggio che stanno mettendo a disposizione del nostro paese.

“È un manifesto per tutti i gusti e rivolto ad ogni età, quest’anno più che mai con lo scopo di ritornare a socializzare e a divertirsi dopo il periodo brutto che abbiamo attraversato, con un occhio a non abbassare la guardia - conclude l’amministrazione guidata da Catia Di Fabio -. Ringraziamo di cuore chi si è profuso all’organizzazione dell’intero cartello degli eventi”.