Massimo Ranieri, Bianca Atzei, Paolo Ruffini e non solo: gli appuntamenti dell’estate sansalvese

Massimo Ranieri, Bianca Atzei, Paolo Ruffini, Gerardina Trovato, Annalisa Minetti. Sono alcuni dei nomi che animeranno l'estate sansalvese.

È stato presentato stamattina il calendario degli eventi. Tono dimesso rispetto alle passate stagioni: la pandemia preoccupa e il fatto che San Salvo sia tra le località con la percentuale più bassa di vaccinati pure [LEGGI].

"È un'estate diversa dalle altre – apre il sindaco Tiziana Magnacca – La stagione si preannuncia molto bella dal punto di vista delle presenze, ma non possiamo non essere preoccupati per la situazione. Anche per questo motivo lo presentiamo così tardi. Gli eventi saranno in sicurezza".

Nel manifesto degli eventi della bella stagione 2021 stilato dagli assessorati al Turismo e alla Cultura – dal costo totale di circa 50mila euro – sono numerosi gli appuntamenti in città e alla marina tra conferme di appuntamenti tradizionali e novità. Bisognerà ovviamente tenere conto della pandemia e delle restrizioni necessarie. Rinnovata per la marina anche quest'anno la formula che prevede la gestione del lungomare alla Eventi e Servizi che vi organizza il mercatino con l'impegno dell'organizzazione di alcuni appuntamenti previsti dal bando.

Per quanto riguarda la musica e i nomi più rilevanti, si inizia il 26 luglio con l'appuntamento a pagamento con Geolier, il rapper noto tra i più giovani che si esibirà alla marina in piazzale Cristoforo Colombo. Nella stessa piazza, dal 30 luglio al 1° agosto, torna il Reggae Summer Festival, la rassegna è arrivata alla sua nona edizione.

Il 10 agosto in piazzale Colombo Annalisa Minetti che sarà seguita, il 13 agosto, dalla cantautrice Gerardina Trovato. Altra conferma è quella dell'apprezzata Notte di Vasco, il 17 agosto: l'appuntamento tradizionale dell'estate sansalvese si terrà in piazzale Colombo.

Il 19 agosto sarà la volta della cantante Bianca Atzei che si esibirà alle 21 in piazza San Vitale. Il 24 agosto la vincitrice dell'edizione 2019 di X-Factor, Sofia Tornabene, sarà di scena sul palco centrale della marina. Tra gli altri ospiti, il 9 agosto, alle 21, in piazza San Vitale, Paolo Ruffini con il suo show. Il 29 agosto Mondo Marcio alla marina.

Chiuderà l'estate sansalvese Massimo Ranieri in piazzale Cristoforo Colombo il 30 agosto.(oltre alla Eventi e Servizi, l'evento è organizzato anche dalla New Generation).

Quello di Ranieri e il concerto di Geolier (26 luglio, piazzale Colombo) saranno gli unici due concerti a pagamento.

Tra gli appuntamenti culturali: il 9 luglio in piazza San Vitale sarà presentato il libro di Franco Sacchetti, Fratini d'Italia. Il 23 luglio ci sarà la finale giovani premio "R. Artese" e il 20 agosto quella generale del concorso letterario arrivato alla nona edizione.

Torna anche il Cinema sotto le stelle in piazza San Vitale con le seguenti proiezioni: Coco (12 luglio, 21), Il diritto di contare (19 luglio, 21.30), Non ci resta che vincere (27 luglio, 21), Inside Out (28 luglio, 21).

Da citare, infine, il 3 agosto a San Salvo Marina "Sfidiamo il cancro", sfilata di moda a cura dell’associazione Lory a colori; La Gara di velocità all'uncinetto in piazza San Vitale l'11 luglio; lo street food dal 26 al 29 luglio alla marina; il 18 luglio il premio Vasport sul lungomare.

Consulta il calendario completo