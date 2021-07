La terza gigafactory di Stellantis si farà a Termoli

La gigafactory di Stellantis si farà a Termoli e non a Torino. Ad annunciarlo è stato l'ad dell'ex gruppo Psa, Carlos Tavares durante l'evento digitale Stellantis EV Day 2021. Importante l'investimento nell'elettrificazione e nel software del gruppo a livello globale: oltre 30 miliardi di euro entro il 2025.

La fabbrica di batterie sarà la terza in Europa dopo quelle annunciate in Francia (a Douvrin) e in Germania (a Kaiserslautern), alle quali se ne aggiungeranno due in Nord America.

Tavaresi ha poi continuato spiegando che tale scelta si identifica con l'obiettivo che i veicoli elettrici rappresentino "oltre il 70% delle vendite in Europa e più del 40% di quelle negli Stati Uniti entro il 2030. Il nostro percorso di elettrificazione rappresenta probabilmente la tappa più importante per iniziare a definire il futuro di Stellantis ad appena sei mesi dalla sua nascita e oggi l'intera azienda sta dedicando tutto il suo impegno a superare le aspettative di ogni cliente e ad accelerare le nostre iniziative per ridefinire la mobilità in tutto il mondo".

L'annuncio di Tavares è stato salutato favorelmente dai sindacati anche perché la transizione verso l'elettrico comporterà una riconversione agli attuali livelli occupazionali dell'attuale stabilimento.