Con il bio-agriturismo della Fattoria Di Vaira pranzi e cene a "metro zero" immersi nella natura

Aprirsi sempre di più al territorio per diffondere la cultura e la conoscenza del biologico. Con questo spirito la Fattoria Di Vaira di Petacciato intraprende due nuove avventure: il bio-agriturismo e il punto vendita NaturaSì a Termoli.

Con circa 600 ettari è la più grande azienda agricola e biodinamica del Molise che oggi è possibile scoprire grazie a tour organizzati in sella a bici elettriche. Le visite sono solo una delle ultime iniziative messe in campo dallo staff della fattoria – che oggi conta circa 80 dipendenti – insieme a esperienze didattiche, dimostrazioni per scolaresche e adulti, aperitivi cenati in giardino e soggiorni in completo relax in una delle cinque stanze della fattoria.

A questo, da qualche settimana, si è aggiunto il ristorante che punta sui prodotti dell'azienda agricola "non a chilometro zero, ma a metro zero" sottolinea il direttore Fabio Cordella. Il ristorante, un bio-agriturismo in uno storico edificio ristrutturato preservandone i tratti più caratteristici, si trova infatti immerso nell'ampio territorio della fattoria di contrada Collecalcioni e i prodotti dalla terra, frutto dell'agricoltura biodinamica, arrivano direttamente in cucina per essere lavorati dalle sapienti mani dello chef.

"Qui si produce di tutto, solo il caffè non è nostro, ma è comunque di un'azienda biologica". All'interno della Fattoria ci sono infatti il frantoio, il caseificio, si producono le conserve, la farina per la pasta fatta rigorosamente a mano, il vinto, gli ortaggi, la carne grazie agli allevamenti di suini e bovini.



La fattoria sta conoscendo anni di rilancio grazie anche all'apporto dei 98 soci che credono nel progetto e in un'azienda che metta al centro il fattore umano l'idea del bio-agriturismo non è arrivata per caso: "In una realtà come la nostra il ristorante non era una necessità, ma un modo per estendere il più possibile questo tipo di cultura enogastronomica legata al biologico e all'agricoltura biodinamica".

Lo stesso spirito sta dietro l'apertura del punto vendita NaturaSì a Termoli (in via America, 29) dove è possibile trovare i prodotti bio, tra i quali, appunto, quelli della Fattoria di Vaira. C'è un filo conduttore tra le due nuove realtà, "Chi apprezza i piatti del ristorante può ritrovare quegli ingredienti nel punto vendita, mentre chi acquista in negozio può soddisfare la curiosità di provare quegli stessi prodotti trasformati dal nostro chef".

Per conoscere da vicino e farsi coinvolgere dalla filosofia e dall'autenticità della Fattoria Di Vaira il bio-agriturismo è aperto dal lunedì al venerdì a cena, il sabato e la domenica anche a pranzo. Per prenotare basta collegarsi a canali social della Fattoria su Facebook e Instagram.