Nazionale in finale, festeggiamenti ed eccessi: auto prese a calci e un pugno a un diciassettenne

Un ragazzo di diciassette anni, colpito da un pugno, è finito in ospedale a Vasto durante i festeggiamenti di stanotte per la vittoria della Nazionale italiana, che si è qualificata per la finale dei campionati europei di calcio.

Al termine della lunga semifinale con la Spagna, vinta ai rigori dai ragazzi guidati da Roberto Mancini, è iniziata la festa in tutto lo Stivale. Anche a Vasto auto e motorini per strada e centinaia persone a sventolare bandiere e gioire in piazza Rossetti, corso Garibaldi e sulla riviera.

Non sono mancati gli eccessi. Carabinieri e polizia sono intervenuti intorno all'una di notte a Vasto Marina, dove "durante i festeggiamenti le auto in viale Dalmazia procedevano a passo d'uomo", racconta il tenente Vincenzo Renzi, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di piazza Dalla Chiesa. "Le vetture in transito venivano prese a calci e pugni. A un certo punto, un automobilista è uscito e ha tirato un pugno al primo che si è trovato davanti. Si tratta di un ragazzo di 17 anni di Vasto. Siamo stati allertati e siamo intervenuti sul posto insieme alla polizia. Il giovane è stato portato in ospedale", dove i sanitari lo hanno medicato. Le sue condizioni non sono gravi. "Abbiamo avviato - spiega l'ufficiale - gli accertamenti finalizzati a identificare l'autore del gesto per procedere nel caso in cui venga presentata una querela di parte".