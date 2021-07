Attraversare luoghi e idee per non smettere mai di apprendere: i dibattiti dei Maestri Fuori Classe

Il conto alla rovescia per il Festival dell'apprendimento continuo è arrivato a -3. Con la cerimonia di premiazione del contest fotografico "Il lavoro che racconta" di sabato 10 luglio alle 18, prenderà ufficialmente il via, nella cornice della Sala Mattioli a Vasto, la rassegna dei "Maestri Fuori Classe". A scandire la sette giorni di eventi, e ad "attraversare luoghi e idee", lectio magistralis, incontri e racconti di ospiti illustri. Da Adriano Favole, a suor Alessandra Smerilli, da Donatella Di Pietrantonio a Matteo Saudino, cinque giornate di "racconti", nello scenario dei Giardini di Palazzo D'Avalos. Tutti gli incontri sono gratuiti.

"Il festival Maestri Fuori Classe – si legge sulla pagina Facebook degli organizzatori - è un evento che promuove sin dalle sue origini l'incontro di idee, visioni, prospettive comuni o discordanti, vicine o lontane. Non è un semplice evento culturale, ma un trampolino da cui lanciarsi verso la riscoperta di noi stessi, degli altri e del senso di comunità che ci unisce". Fornire numerose occasioni per "l'incontro tra idee", da lunedì 12 a venerdì 16 luglio, sarà il compito dei tanti ospiti che calcheranno il palco del festival. Ai laboratori dei Maestri, previsti durante la mattinata alla Grotta del Saraceno, si aggiungono i dibattiti serali per "non smettere mai di apprendere".

Ecco tutti gli incontri, le lectio magistralis e le tavole rotonde in programma nei Giardini Napoletani di Palazzo d'Avalos:

Ad inaugurare il ciclo di conferenze, lunedì 12 luglio alle 18, sarà Adriano Favole, antropologo, professore di Cultura e potere e Antropologia culturale presso l'Università degli Studi di Torino. Con il professor Favole si parlerà di "Vie di fuga. Condividere, connettere, uscire dalle culture". Prenotazione su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/161491739139

Sempre il 12 luglio alle 19, toccherà al saggista e scrittore Roger Abravanel parlare di "Come i giovani che si impegnano e studiano per l'eccellenza possono migliorare se stessi e salvare il paese". Registrazione su: https://www.eventbrite.it/e/161648002527

Martedì 13 luglio alle 19, "ritorno a casa" per Suor Alessandra Smerilli, Sottosegretario presso il Dicastero per il Servizio allo Sviluppo Umano Integrale, che parlerà alla "sua" Vasto di "Donna Economia. Prendersi cura del bene comune". Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/161753847111

Mercoledì 14 luglio alle 19, panel dedicato alla felicità. Leonardo Becchetti, economista, professore di Economia politica presso l'Università di Roma Tor Vergata, parlerà di "La felicità esiste ma è faticosa. Generatività, soddisfazione e ricchezza di senso di vita personale e per l’Italia. Piste antropologiche, economiche, sociali e ambientali da studi ed esperienze sul campo". Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/161887402579

Incontro tutto abruzzese, all'insegna della letteratura, quello di giovedì 15 luglio alle 19 che avrà come protagonista la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Campiello (2017) con "L'Arminuta", Premio letterario internazionale "città di Penne-Mosca" (2020), Premio Alassio Centolibri - Un autore per l'Europa (2017) e del Premio Napoli (2017). Iscrizione su: https://www.eventbrite.it/e/162055531457

A chiudere il ciclo di incontri, "last but not least" come direbbero gli inglesi, Matteo Saudino, docente di filosofia presso il liceo Giordano Bruno di Torino, autore e ideatore del canale YouTube BarbaSophia. Con il professore, venerdì 16 luglio alle 19, si parlerà di "Una scuola umanista per uscire dalla crisi pedagogica". Per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/162156718109

Giornata conclusiva del festival, quella di venerdì 16 luglio, che si aprirà alle 10.30 con la Tavola rotonda nella Pinacoteca di Palazzo d'Avalos. Con Nunzia Catalfo (ex ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Marco Bentivogli (Coordinatore nazionale BASE ITALIA), Antonello Calvaruso (Past President Associazione Italiana Formatori), Alessandro Spagnolo (Business Developement Manager Mylia) e Pina Basti (Rete d'impresa People Strategy), "un'occasione di confronto tra aziende per mettere a frutto esperienze e buone pratiche di ognuno e favorire la nascita di nuove idee e soluzioni a problemi comuni".

Info e prenotazione: info@maestrifuoriclasse.com oppure su Eventbrite al link: https://www.eventbrite.it/e/162162916649.

Il Festival dell'Apprendimento continuo - Maestri Fuori Classe è un progetto di Maestri Fuori Classe Ets, realizzato con Creo in collaborazione con S.T.A.M.P.A. L'evento è patrocinato dal Comune di Vasto e da Rai per il sociale e ha la media partnership di Zonalocale. Info su: www.creoitalia.com

Per iscriversi ai laboratori: info@maestrifuoriclasse.com; per partecipare alle lectio magistralis: info@maestrifuoriclasse.com, Eventbrite, inserendo nella barra di ricerca la dicitura Festival maestri fuori classe 2021 oppure tramite i link sovraindicati