Arrestato latitante albanese di 39 anni che si nascondeva a San Salvo

Si nascondeva a San Salvo D.H., 39enne di nazionalità albanese, sul quale pendeva un ordine di carcerazione per cumulo pene emesso nel 2018 dalla Procura della Repubblica di Mantova. L’arrestato, residente a Mantova, era sfuggito alla cattura nel 2018 e deve scontare una pena di 4 anni, 3 mesi e 27 giorni per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

Ieri l’uomo è stato localizzato nell’abitazione di un noto pregiudicato di San Salvo che a sua volta è stato deferito in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale.

Durante le fasi dell’arresto, il latitante ha presentato ai carabinieri una carta d’identità riportante la propria foto, ma con generalità di un cittadino italiano residente a Milano. I militari hanno notato le evidenti discrasie tra quanto riportato sul documento (altezza m. 1,68) e quella reale circa m. 1,80 inducendolo a desistere e ad ammettere le sue reali generalità.

L’arrestato è stato trattenuto presso nelle camere di sicurezza in attesa di essere trasferito nella prima casa di reclusione disponibile.