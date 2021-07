Elezioni amministrative 2021: si va alle urne il 10 ottobre

A breve è attesa l'ufficialità, ma ormai non dovrebbero esserci più dubbi: la data delle elezioni amministrative – non tenutesi in primavera a causa della pandemia – è quella di domenica 10 e lunedì 11 ottobre con eventuale secondo turno il 24 e 25 ottobre.

Alle urne sono chiamati i cittadini di alcune delle più importanti città italiane: Roma, Milano, Napoli e Torino. Il decreto legge del 4 marzo scorso che rinviava tutte le elezioni in programma in primavera stabiliva un intervallo utile tra il 15 settembre e il 15 ottobre. I giorni di apertura delle urne saranno due per permettere un minore affollamento.

Particolarmente corposa la tornata elettorale nel territorio e, più in generale, in provincia di Chieti. In Abruzzo sono 72 i consigli comunali da rinnovare, di cui 24 in provincia di Chieti: Lanciano, Vasto e Francavilla al Mare (oltre 15mila abitanti), Casoli, Casalbordino e San Giovanni Teatino (oltre 5mila), Archi, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Celenza sul Trigno, Colledimacine, Dogliola, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Lentella, Pennadomo, Pietraferrazzana, Quadri, Rocca San Giovanni, San Martino sulla Marrucina, Sant’Eusanio del Sangro, Scerni, Tufillo.