"Remo Gaspari e il suo Abruzzo": domenica 11 luglio convegno e mostra a Gissi

Domenica 11 luglio a Gissi ci saranno i primi di una serie di appuntamenti organizzati in questo anno in cui ricorrre il centenario dalla nascita di Remo Gaspari e a dieci anni dalla sua scomparsa.

"Remo Gaspari e il suo Abruzzo - Per conoscere, per capire, per non dimenticare" è il titolo dato alla giornata organizzata dall'amministrazione comunale di Gissi con l'Istituto di Cultura "G.Spataro" e l'associazione Lu Quart da Pit.

Alle 10.30, nel piazzale del Municipio, in via Salita Castello, ci sarà il convegno in memoria di Remo Gaspari. Ad aprire i lavori saranno i saluti del sindaco di Gissi, Agostino Chieffo. Poi gli interventi, moderati dal giornalista Nino Germano, di Giovanni Legnini, Raffaele Bonanni, Enrico Di Giuseppantonio, Luigi Basilico e Lucio Gaspari.

Alle 11.30 sarà scoperata una lapide commemorativa dinanzi all'abitazione dell'ex ministro abruzzese, al civico 61 del Corso a lui intitolato.

Alle 18.30, al Museo Storico-Etnografico di Gissi sarà inaugurata la Mostra Fotografica a cura dell'associazione Culturale Lu Quart da Pit.