Il golfo, i trabocchi, il Monumento alla Bagnante diventano quadri degli artisti di Vasto in cornice

La terza edizione di Vasto in cornice è quella del salto di qualità. I concorrenti dell'estemporanea di pittura hanno dato sfogo a tutta la loro vena pittorica. Coi loro pennelli hanno tratteggiato contorni e sfumature dei simboli del litorale: il Monumento alla Bagnante, i trabocchi, il Golfo di Vasto, senza disdegnare citazioni dei monumenti della città antica.

Cambia l'ambientazione, dal centro storico a Vasto Marina, e l'estemporanea di pittura si arricchisce di nuovi contenuti. Anche la qualità dei quadri aumenta, per la soddisfazione dell'Acm, l'Associazione di competenze multidisciplinari, che ha visto impegnati ieri, dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata, il presidente, Carlo Viggiano, il vicepresidente, Antonio Rosati, Giovanni Uselli, Vittoria Abalmasova e gli altri iscritti. L'iniziativa ha ricevuto contributi da Regione Abruzzo e Comune di Vasto (presente alla premiazione l'assessore al Turismo, Carlo Della Penna), la collaborazione dei consorzi Vivere Vasto Marina e Vasto in centro e di sponsor privati.

Di buon mattino, i partecipati, provenienti da otto regioni, hanno piazzato i loro cavalletti sulla spiaggia di Vasto Marina e cominciato a seguire fantasia e spirito di osservazione, cura dei particolari e interpretazioni personali. Alle 17 la consegna dei quadri, sottoposti alle valutazioni della giuria composta da Antonietta Aida Caruso, Monica Abbondanzia e Merisabell Calitri. Poi la premiazione davanti alla platea allestita nel piazzale della rotonda di lungomare Cordella.